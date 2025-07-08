В Костанае женщина была уличена в умышленной порче имущества, принадлежащего ИП. Женщина повреждала стикеры с QR-кодом на автоматах питьевой воды и засоряла монетоприёмники, из-за чего аппараты выходили из строя, а жители нескольких районов оставались без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимая ранее работала в ИП. Она уволилась в январе. По ее словам после увольнения руководство не выдало ей трудовую книжку и часть причитающейся заработной платы.

Суду были предоставлены видео доказательства, фотографии и свидетельские показания, подтверждающие причастность женщины к порче QR-кодов и засорению автоматов.

Проблемы с автоматами начались еще в марте. Жители города неоднократно жаловались на неработающие автоматы. Повреждение QR-кодов делало невозможным оплату, а забитые монетоприёмники полностью блокировали работу устройств аппаратов. Один из сотрудников ИП зафиксировал действия подсудимой на видео и сразу же обратился в полицию.

Постановлением суда она привлечена к административной ответственности по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 137 600 тенге.

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