В Костанае женщина была уличена в умышленной порче имущества, принадлежащего ИП. Женщина повреждала стикеры с QR-кодом на автоматах питьевой воды и засоряла монетоприёмники, из-за чего аппараты выходили из строя, а жители нескольких районов оставались без доступа к питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимая ранее работала в ИП. Она уволилась в январе. По ее словам после увольнения руководство не выдало ей трудовую книжку и часть причитающейся заработной платы.
Суду были предоставлены видео доказательства, фотографии и свидетельские показания, подтверждающие причастность женщины к порче QR-кодов и засорению автоматов.
Проблемы с автоматами начались еще в марте. Жители города неоднократно жаловались на неработающие автоматы. Повреждение QR-кодов делало невозможным оплату, а забитые монетоприёмники полностью блокировали работу устройств аппаратов. Один из сотрудников ИП зафиксировал действия подсудимой на видео и сразу же обратился в полицию.
Постановлением суда она привлечена к административной ответственности по статье «Умышленное повреждение чужого имущества» и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 137 600 тенге.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.