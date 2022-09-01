Жительница Костаная подозревается в убийстве пенсионерки

Сотрудниками полиции Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление – убийство 75-летней женщины. Об этом сообщил начальник ДП Ерлан Омарбеков, передает Polisia.kz.
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Сообщение в полицию о том, что в подъезде дома в городе обнаружен труп женщины поступило от мужчины – жильца многоэтажки. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.
Начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков отметил, что к раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции области и города Костаная. Через два часа убийство было раскрыто.
Задержана подозреваемая – 45-летняя, не работающая женщина, у которой были изъяты вещественные доказательства. Мотивом убийства стала корысть. 75-летняя женщина возвращалась домой из гостей. На ней были золотые украшения. Подозреваемая увидела, как пенсионерка заходит в подъезд, зашла вслед за ней, нанесла несколько ножевых ранений и сорвала цепочку.
Ерлан Омарбеков отметил, что предполагаемая подозреваемая задержана при проведении оперативно-розыскных мероприятий. У задержанной изъяты вещественные доказательства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, начато досудебное расследования на по статье 99 части 2 УК РК “Убийство из корыстных побуждений”.
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