На совещании в городском акимате обсудили вопрос киберпреступности.

По данным полиции за неделю в городе зарегистрированы 13 случаев мошенничества, в результате которых костанайцы потеряли почти 17 миллионов тенге.

«12 ноября неустановленное лицо обманным путем, злоупотребляя доверием, позвонил по видео связи мессенджера Ватсап и представился сотрудником КНБ, находясь в форменном обмундировании. После чего пояснил, что ‘по счету переводились денежные средства на террористические организации, далее заявитель оформила кредит», — сообщил начальник МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

Обработанная мошенником женщина, сама взяла в банке три миллиона, и все их сама же перевела через терминал, на указанные банковские счета. Дело расследуется. Всего в этом году костанайцы отдали мошенникам уже почти 740 миллионов тенге.

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