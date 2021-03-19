Жительница Костаная зарезала мужчину

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О расследовании дела о совершении убийства в пригороде Костаная рассказали, в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона.
Преступление было совершено в праздничный день 8 марта.
«Около 6 часов вечера в посёлке Заречный, в квартире, 53-летняя местная жительница, в ходе совместного распития спиртных напитков, на фоне возникшего словесного конфликта, нанесла удар ножом 40-летнему мужчине, который от полученного ранения скончался на месте. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, назначены экспертизы», — сообщила пресс-секретарь начальника ДП Костанайской области Ирина Беженарь.
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