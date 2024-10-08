Рудненским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданки Д. к гражданке М. о взыскании суммы неосновательного обогащения, сообщает пресс-служба облсуда.

Судом установлено, что неизвестные лица, представившись сотрудниками «КНБ» и «Национального Банка», ввели в заблуждение и путем обмана похитили денежные средства жительницы Рудного. Истец, Женщина, поверив сказанному, сняла с депозита денежные средства в сумме 10 000 000 тенге, и через терминалы банков отправила все деньги на указанные лжесотрудником счета. Один из переводов в сумме 490 000 тенге отправлен на счет ответчицы.

Ответчца пояснила, что ей предложили работу продавца бытовой техники через интернет. Для этого у неё попросили сфотографировать удостоверение личности и сообщили о необходимости открыть счета в трех банках. Ответчик согласилась и за каждый перевод ей поступали на её банковскую карту от 1 000 до 3 000 тенге. Сколько всего поступало денег на её счет, она не знала и считала, что ей поступает её зарплата, за проданный товар.

«По данному делу является бесспорным обстоятельством то, что истцом перечислены деньги ответчику, которые поступили на банковский счет ответчику. При этом между истцом и ответчиком какие-либо договорные отношения по обязательствам отсутствуют. Ответственность за пользование банковскими картами и счетами, а также по совершению действий по ним несет сам обладатель счета, т.е. ответчик. Действия ответчика по открытию банковского счета, суд расценил как личный риск самого ответчика, также за банковские операции проводимых на его счетах», — говорится в сообщении областного суда.

Суд согласился с доводами истца, поскольку стороны ранее не были знакомы, никаких правоотношений и обязательств между ними не имелось, соответственно, нет оснований полагать, что истец перечислил незнакомому лицу денежные средства, сознательно и безвозмездно.

При таких обстоятельствах судом принято решение об удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения.

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