Жительница Костанайской области искала работу и потеряла несколько миллионов тенге

Пострадавшая в поисках дополнительного заработка попалась на уловки интернет-мошенников.

Женщина нашла сайт по дополнительному заработку. Она оставила свои реквизиты на данном сайте. Через некоторое время с ней связались через телефон, якобы сотрудники данного сайта, проинструктировали её, и сообщили, что данный сайт занимается дополнительным заработком, для физлиц. Человек вкладывает свои деньги, и после чего, сотрудники данного сайта увеличивают заработок, а именно, продажей криптовалют и делового металла.

После инструктажа женщина установила на свой сотовый телефон мобильное приложение их платформы, внесла 1 миллион тенге, которые отобразились в её аккаунте на данном ресурсе, в долларовом эквиваленте. Женщина увидела, что деньги на её виртуальном счету, начали прибавляться.

«Капитал её растет. Она ещё больше начала этому верить, и продолжила вкладывать свои денежные средства. В итоге, с мая по июнь, она вложила туда 11 миллионов тенге. Деньги увеличивались. Фишка в том, что она видела на сайте, что деньги увеличиваются, и ей это нравилось. После чего, она захотела вывести денежные средства», — рассказал оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Мейрам Сеитов.

Тут и начались проблемы. Ей сообщили, что нужно приобрести промокод, стоимость которого зависит от выводимой суммы. Для его приобретения она внесла на платформу свыше 1 миллиона тенге, однако вывести деньги все-таки не смогла. Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

«Мы сейчас проводим следственные действия. Направили запросы в соответствующие банки. Факт в том, что там вообще зарубежные сайты. Даже, когда с ней связывались они путем мессенджера whatsapp, там номера были не нашей страны, зарубежные номера. Её, как бы, это не смутило», — говорит оперуполномоченный.

Специалисты отмечают, что в регионе это первый случай, когда злоумышленники действовали столь подготовлено.



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