Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге

Костанайский городской суд постановил изъять 13 877 561 тенге в пользу истца с акима города Костанай в деле о восстановлении дома после пожара, сообщает zakon.kz.

У истца в результате ЧС сгорел жилой дом. Земельный участок имел целевое назначение для обслуживания дома.

Истец обратилась к ответчикам (аким Костаная и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Костанай») с заявлением о выдаче пакета архитектурно-планировочного задания и технических условий для восстановления жилого дома и бани.

Ответчики отказали в выдаче АПЗ ввиду несоответствия планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов.

Однако основание для отказа в данном случае оказалось неприменимо.

«К истцу вышеуказанные основания не применимы, поскольку последняя запрашивала АПЗ как собственник земельного участка с целевым назначением для обслуживания жилого дома, сгоревшего вследствие ЧС, на восстановление которого с акима г. Костанай в пользу истца было взыскано 13 877 561 тенге», – говорится в сообщении Костанайского областного суда.

Таким образом, иск был полностью удовлетворен.

Решение в законную силу не вступило.

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