Жительница Костанайской области перевела мошенникам 250 тысяч тенге, думая, что помогает сестре

Судом района Беимбета Майлина Костанайской области рассмотрено гражданское дело по иску гражданки И. к гражданке К. о взыскании денежных средств в результате неосновательного обогащения.
Как установлено судом, в июне 2026 года истец стала жертвой интернет-мошенников. Через мессенджер WhatsApp ей поступило сообщение сестры. В переписке она попросила одолжить 250 000 тенге, направив фотографию банковской карты, на которой были указаны фамилия и имя сестры истца. Поверив, что оказывает финансовую помощь близкому человеку, истец перевела указанную сумму.
Позже выяснилось, что денежные средства были зачислены на банковский счет ответчика в АО «Halyk Bank», после чего в тот же день были выведены.
В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик с целью оформления микрозайма передала свои персональные данные неизвестным лицам через объявление в социальных сетях, что позволило злоумышленникам получить доступ к ее банковскому счету.
В досудебном порядке урегулировать спор сторонам не удалось. Судом была назначена примирительная процедура. В ходе примирительной беседы стороны заявили ходатайства о проведении судебной медиации и при содействии судьи-примирителя пришли к взаимоприемлемому решению.
С учетом материального положения сторон, их возраста и иных обстоятельств стороны заключили медиативное соглашение, предусматривающее поэтапный возврат денежных средств в рассрочку.
Определением суда соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации утверждено, производство по гражданскому делу прекращено. Определение суда не вступило в законную силу.
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