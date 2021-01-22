Жительница Лисаковска открыла свой бизнес по пошиву перчаток

Жительница Лисаковска сложное время пандемии и карантина обернула себе на пользу и смогла открыть свой собственный небольшой бизнес. Кристина Логинова около полугода занимается шитьем хлопчатобумажных перчаток с ПВХ покрытием.

В городе Лисаковске по адресу «Промзона-4» Кристина Логинова открыла своё дело. Всё началось в конце августа 2020 года.

«Возник вопрос, где взять денег. Я услышала по радио объявление, что даётся кредит до 6% и нужно обратиться в палату предпринимательства г. Лисаковска»,- говорит индивидуальный предприниматель Кристина Логинова.

Девушка прошла курсы «Бастау-бизнес» по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Когда Кристина Логинова получила сертификат, она подала документы в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства для получения кредита.

«В данном фонде кредит ей был одобрен. На полученные деньги она приобрела станки и начала изготавливать перчатки х/б с пвх покрытием»,- сказала руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата г.Лисаковск Алмат Батпанае.

С января текущего года производство работает на полную мощь. На сегодняшний день изготовлено уже около 3000 пар.

«В дальнейшем планирую развиваться. Хочу другой вид перчаток, но для этого нужен станок 13 класса. У меня станки 10 класса. По сравнению с 7, перчатки получаются намного тоньше, но они прочнее, ткань идёт намного прочнее. Туда добавляется полиэфир, х/б пряжа, а для 13 класса нужен другой станок»,- рассказала Кристина Логинова.

На данный момент в своем мини-цехе Кристина работает одна. По её словам, помощники ей необходимы, особенно программист, наладчик и швея. И она планирует организовать эти и другие рабочие места, но только, когда производство будет расширено.

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