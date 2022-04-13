Жительница Лисаковска пришла в гости и обнаружила подругу мёртвой

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О происшествии в Лисаковске сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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8 апреля в городе Лисаковск в квартире женщина обнаружила труп своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости.
Дверь была не запертой.
При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти.
Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления.
Другие сведения в интересах следствия не разглашаются
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Tags: Алау ДП Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область происшествие РТН убийство
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