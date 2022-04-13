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Жительница Лисаковска пришла в гости и обнаружила подругу мёртвой

zhaikpress.kz

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О происшествии в Лисаковске сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 

8 апреля в городе Лисаковск в квартире женщина обнаружила труп своей 56-летней знакомой, к которой пришла в гости.

Дверь была не запертой.

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти.

Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления.

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются

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