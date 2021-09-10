Жительница Лисаковска с онкологией не может получить необходимые лекарства

Жительница города Лисаковска, инвалид второй группы, имеющая онкологический диагноз и получающая паллиативное лечение, столкнулась с проблемой отсутствия необходимых медикаментов. Лекарства женщине выдают каждые 28 дней в областном онкодиспансере, но в этом месяце ей их не выдали.

В редакцию телекомпании Алау обратилась жительница города Лисаковск Наталья Гулиева, женщина инвалид 2 группы стоит на учете в областной онкологической больнице, с апреля 2020 года получает паллиативное лечение, каждые 28 дней она должна принимать лекарство Палбоциклиб, но в этом месяце, проехав путь в 120 км до областного центра, возникла проблема с его получением.

«Получаю препарат Айбранс палбоциклиб, для меня он жизненно необходим, очень важен. В очередной раз когда я приехала на терапию мне сказали, что его нет, когда будет неизвестно. Получаю его курсом, и прерывать лечение пока оно приносит хороший результат, положительную динамику нельзя»,- рассказывает Наталья Гулиева.

По словам Натальи Гулиевой этот препарат показывал хорошую динамику, и благодаря ему боли уменьшились, и сейчас он ей жизненно необходим. 6 сентября Наталья должна была получить очередной курс лечения палбоциклибом, но спустя 4 дня лекарств в онкобольнице так и нет.

«Кто будет отвечать за мои ухудшения здоровья, то есть то лечение, которое я получала ранее, оно сейчас неэффективно из-за прекращения лечения Айбранса. И если нет этого лекарства, то почему онкодиспансер не делает допзаказ зная, что есть такие онкологические больные, которые остро нуждаются в этом препарате, я хочу получить ответы на эти вопросы»,- спрашивает женщина.

В облздраве нам ответили,что данный препарат палбоциклиб поступит в область в ближайшие дни и скорее всего на следующей недели Наталья Гулиева уже сможет его получить. В целом же в пресс службе управления здравоохранения отметили, что если в больнице закончились препараты, которые вы получали, то необходимо попросить аналог к лекарству.

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