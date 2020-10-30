Жительница поселка в Костанайской области открыла свою пекарню

Открыть своё, пусть не большое производство, с помощью финансовой поддержки от государства получилось у жительницы посёлка Тобол. Она открыла свою небольшую пекарню. Сначала в арендованном помещении и с минимальным количеством оборудования. Сейчас это уже собственный цех со всем необходимым для работы. Через Палату предпринимателей она оформила все документы и уже сейчас строит планы расширять своё производство.

Эта пекарня в поселке Тобол открыта на кредитные средства, однако ее владелица Светлана Гоптарева не переживает об оплате процентов, так как первый шаг в исполнении мечты, ей помогла сделать государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

«Мы вот в области оказываем финансовую поддержку именно для развития бизнеса. Под 6% годовых. И такие заемщики у нас каждый год есть, и в этом году уже есть три человека, которые получили эти средства. Это два опять же в Тоболе и один в селе Айет»,- говорит директор палаты предпринимателей в районе им. Б. Майлина Наталья Руднева.

В 2007 году предприниматель, тогда еще в арендное помещение, с помощью кредита приобрела печь и тестомес. Следующий шаг — покупка этого здания, уже своего.

«После этого уже Фонд Атамекен, уже взяла более профессиональное оборудование. Уже 2 печи, начиная от столов, хлебной формы. Ну, все-все, что нужно для производства. Опять же поддержало государство. На 3 года я взяла»,- сказала предприниматель Светлана Гоптарева.

Для развития такого бизнеса есть многопрофильная программа, включающая и направления по животноводству. В большинстве, кроме желания стать успешным, необходимо иметь залог.

«Если действующий бизнес, то они получают без прохождения проекта Бастау Бизнес. А если это начинающий, до трех лет, то здесь необходимо обучение и получение сертификата. Для чего? Чтобы получить именно под 6% кредитные средства», — рассказала Наталья Руднева.

Однако многие начинающие и действующие предприниматели, могут осуществить свою мечту, просто защитив свой проект и доказав его необходимость.

«Есть еще программы, которые позволяют вам получать финансирование без гарантии, то есть — это грантовое финансирование. Это опять же идет по ДКБ по программе «Енбек». Грантовое финансирование, если по программе «Енбек» это 200 МРП, а если по программе «ДКБ 2025», то это до 5 млн тенге»,- сообщила Наталья Руднева.

Как говорит Светлана Гоптарева, такая финансовая поддержка позволила ей в трудный момент встать на ноги.

«В этом году я еще взяла кредит на расширение , на пополнение оборотных средств. Это очень хорошая поддержка, потому что так не справиться. И даже сейчас, когда я получила, я знаю, что я приобрела 30 тонн муки. Я знаю, что они пойдут в дело»,- поделилась Светлана Гоптарева.

Теперь, у предпринимателя в планах расширить свою пекарню до полноценного цеха, а в следующем году, если дело пойдёт, ещё и открыть в Тоболе детское кафе.

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