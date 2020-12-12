Жительница села в Костанайской области открыла свой бизнес по оформлению земельных участков

А в районе имени Беимбета Майлина начинающие предприниматели реализуют свои бизнес-проекты, благодаря поддержке государства. Жительница села Айет Алтынгуль Баймагамбетова свой бизнес открыла в прошлом году, и уже сейчас она известный для многих землевладельцев предприниматель. Её компания оказывает услуги по оформлению земельных участков. При этом грант по госпрограмме для развития своего дела она получила уже дважды.

Алтынгуль Баймагамбетова свой бизнес открыла в 2019 году, и сейчас она уже известный для многих землевладельцев предприниматель. Хотя первые средства, для воплощения задуманного, ею — как представителю молодежи — были получены за счет государственного гранта по программе «Дорожная карта бизнеса -2020».

«Как раз был Год молодёжи, эти молодые люди могли получить грант по «Енбеку» 200 МРП. Тогда как другие участники получали 100 МРП»,- говорит директор филиала палаты предпринимателей «Атамекен» района им.Б. Майлина Наталья Руднева.

Я прошла 3-х недельные курсы, защитила бизнес-план, получила сертификат, позже мы еще проходили защиту на грант. Получила, мне одобрили грант, и я благодаря первому гранту, приобрела все необходимое. Стол, ноутбук, принтер»,- рассказала индивидуальный предприниматель Алтынгуль Баймагамбетова.

Следующим пунктом в плане стало расширить сферу деятельности, нанять в помощь двух специалистов и открыть филиал, чтобы необходимые для района услуги по оформлению земельных участков были всегда доступны. Поэтому в 2020 году, девушка вновь подала документы на предоставление уже второго гранта.

«По программе ДКБ, здесь он подает один раз на грант. Конечно, он может участвовать второй раз, но здесь критерий, период подачи заявления не оговаривается. Если будет более интересная идея, возможно, комиссия посчитает, что необходимо ей предоставить этот грант»,- сообщила Наталья Руднева.

«По ДКБ-2025 я подавала на участие в гранте инновационном. Получается, приобрела оборудование на сумму 5,5 млн, это 5 млн грантовых средств и 500 тысяч это мои собственные средства»,- сказала Алтынгуль Баймагамбетова.

Оборудование, приобретенное благодаря этим грантовым средствам — мобильный GPS- приёмник, необходим для установки границ больших участков.

«Мы работаем по координатам, пробиваем точку, снимаем по координатам. Накладываем ее. Для больших участков, карьеров, данное оборудование мне было необходимо. Ранее, мне приходилось его брать в аренду»,- заключила Алтынгуль Баймагамбетова.

Бизнес-опыт Алмагуль еще раз доказал, что главное иметь желание и стремление найти свое призвание. Сумевшим поверить в себя и доказавшим необходимость своей идеи, вполне могут стать участниками программы по содействию в развитии малого и среднего бизнеса.

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