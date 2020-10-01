Жительница села в Костанайском районе в собственном доме оформила музей быта

Жительница села Заречное в Костанайском районе в собственном доме оформила музей быта 20 века. Среди экспонатов много раритетных, но это не главное, рассказывает хозяйка музея Любовь Шморгал, каждый предмет напоминает ей о чем -то важном в ее личной жизни, ведь они хранители воспоминаний, сообщает alau.kz

В своем музее пенсионерка Любовь Шморгал и ее семья в течение 4 лет собирали множество предметов советского быта, относящиеся к 20 веку. Чтобы создать в музее образ старины, семья Шморгал соорудила внутри стилизованную под настоящую русскую печь. Здесь же расставили старые масляные лампы, горшки и ухват. А чемодан, говорит собеседница, для нее один из самых больших ценностей.

«Самое первое, что появилось — это мой чемодан, мой любимый. Потому что муж пришел с армии с этим чемоданом, потом мы поженились в 1975 году. Он тоже любил беречь те вещи, которые они принадлежали нам в молодости. Теперь этому чемодану уже 45 лет. И так потихонечку, сосед принес лампы, кто-то прялку дал. Есть сигареты, еще курил отец, спички 1978 года, у них еще деревянный коробок»,- говорит Любовь Шморгал.

Сколько именно экспонатов собрали в этой комнате, Любовь Шморгал точно не знает, говорит, за количеством они не гонятся, для них самое важное память, что хранит каждая вещь. Вот, к примеру, часы 1880 года выпуска. Их пытаются восстановить.

«Где покупаю, где отдаю гуся или курочку за вещь. Есть здесь наш сундук, которому больше 80 лет, наши родители не выбросили. Мне было 65 и внук подарил патефон с пластинками»,- сказала Любовь Шморгал.

Так что в музее много вещей с историей. В центре на столе — две фарфоровые статуэтки сороки и панды. Привезла их семья из Ленинграда, которую в Великую Отечественную эвакуировали в Кустанай.

«Сорока и панда, в 45 году к нам приехали на химзавод люди, жили у наших родственников, когда уезжали, оставили эти статуэтки в знак благодарности. Они 1928 года выпуска, Московского завода»,- заключила Любовь Шморгал.

Любовь Шморгал говорит, что главная цель ее музея, чтобы все это увидели, особенно дети, как они жили в 20 веке, что было и чем пользовались. Для них это история, а для Любови — вся жизнь. Внучка Вероника помогает бабушке ухаживать за экспонатами и водит экскурсии пока для своих одноклассников, но Любовь рада всем гостям, поэтому она намерена расширять коллекцию в своем домике в поселке Заречный.

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