Жительница Житикары подозревается в убийстве 82-летней пенсионерки

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции в ответе на запрос alau.kz происшествие случилось в Житикаре.

По данным полиции в квартире обнаружено тело пожилой женщины.

«Обнаружено тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти. Проводится досудебное расследование по факту убийства. В качестве подозреваемой задержана 51-летняя женщина», — сообщили в пресс-службе ДП.

Предполагается, что конфликт произошел между родственницами. Старшая отчитала младшую за иждивенческий образ жизни, что и послужило причиной того, что 51-летняя женщина схватилась за нож, и ударила им пенсионерку.

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