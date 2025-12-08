Услуги без результата и игнорирование претензии
Летом 2025 года жительница Костаная оплатила 1 200 000 тенге за консультативно-диагностические и дерматокосметологические услуги в одном из городских салонов. Ожидаемого эффекта от процедур она не получила и обратилась к предпринимателю с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
Салон проигнорировал претензию клиентки, после чего она подала обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области.
Проверка и выявленные нарушения
В ходе проверки специалисты Департамента установили факт отсутствия ответа на претензию, за что салон был привлечён к административной ответственности.
Организации было выдано предписание о внесении изменений в типовой договор и исключении условий, ущемляющих права потребителей, в том числе пункта, запрещающего возврат денежных средств. Потребителю рекомендовали защитить свои права в судебном порядке.
Суд: косметологические услуги оказались медицинскими
При рассмотрении дела в суде выяснилось, что салон проводил дерматокосметологические процедуры без обязательной лицензии, хотя такие услуги относятся к сфере медицинской деятельности.
Суд признал требования потребителя обоснованными и обязал салон вернуть ей всю уплаченную сумму — 1,2 млн тенге.
Позиция Департамента
И.о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области К. Акижанов подчеркнул, что этот случай показателен как для предпринимателей, так и для граждан.
«Этот случай ещё раз показывает, что предприниматель обязан соблюдать требования закона, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области и усиливает контроль за рынком», — отметил он.
Сколько обращений поступает от костанайцев
С начала года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области поступило 1 452 обращения. Из них:
- 717 — письменные;
- 106 — через Telegram-бот;
- 269 — на горячую линию;
- 360 граждан были приняты на личных приёмах.
По итогам рассмотрения обращений потребителям возмещено более 62,7 млн тенге.
Результаты проверок бизнеса
В рамках государственного контроля Департамент провёл 73 проверки. По итогам внеплановых мероприятий:
- 16 предпринимателей получили предупреждения;
- в отношении 44 предпринимателей наложены штрафы на общую сумму 1 397 000 тенге.
В ведомстве напоминают: при возникновении спорных ситуаций с недобросовестными продавцами и оказателями услуг жители региона могут обращаться за защитой своих прав в Департамент торговли и защиты прав потребителей.
