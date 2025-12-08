Услуги без результата и игнорирование претензии

Летом 2025 года жительница Костаная оплатила 1 200 000 тенге за консультативно-диагностические и дерматокосметологические услуги в одном из городских салонов. Ожидаемого эффекта от процедур она не получила и обратилась к предпринимателю с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

Салон проигнорировал претензию клиентки, после чего она подала обращение в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области.

Проверка и выявленные нарушения

В ходе проверки специалисты Департамента установили факт отсутствия ответа на претензию, за что салон был привлечён к административной ответственности.

Организации было выдано предписание о внесении изменений в типовой договор и исключении условий, ущемляющих права потребителей, в том числе пункта, запрещающего возврат денежных средств. Потребителю рекомендовали защитить свои права в судебном порядке.

Суд: косметологические услуги оказались медицинскими

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что салон проводил дерматокосметологические процедуры без обязательной лицензии, хотя такие услуги относятся к сфере медицинской деятельности.

Суд признал требования потребителя обоснованными и обязал салон вернуть ей всю уплаченную сумму — 1,2 млн тенге.

Позиция Департамента

И.о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области К. Акижанов подчеркнул, что этот случай показателен как для предпринимателей, так и для граждан.

«Этот случай ещё раз показывает, что предприниматель обязан соблюдать требования закона, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области и усиливает контроль за рынком», — отметил он.

Сколько обращений поступает от костанайцев

С начала года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области поступило 1 452 обращения. Из них:

717 — письменные;

106 — через Telegram-бот;

269 — на горячую линию;

360 граждан были приняты на личных приёмах.

По итогам рассмотрения обращений потребителям возмещено более 62,7 млн тенге.

Результаты проверок бизнеса

В рамках государственного контроля Департамент провёл 73 проверки. По итогам внеплановых мероприятий:

16 предпринимателей получили предупреждения;

в отношении 44 предпринимателей наложены штрафы на общую сумму 1 397 000 тенге.

В ведомстве напоминают: при возникновении спорных ситуаций с недобросовестными продавцами и оказателями услуг жители региона могут обращаться за защитой своих прав в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. В результате принятых...

Работа есть, денег нет: десятки тысяч казахстанцев добиваются своей зарплаты В Казахстане усилили контроль за выплатой заработной платы и соблюдением трудовых прав работников. Об этом...

Зимний риск на трассах: полиция обращается к костанайцам Полиция Костанайской области обращается к водителям с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки в связи с...