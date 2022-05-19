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Жительницу Костаная оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность  в автобусе

фото top-news.kz

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Жительницу Костаная привлекли  к ответственности за незаконную миссионерскую деятельность  в городском транспорте, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Нарушительница оштрафована на сумму  214 410 тенге. Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов, выявлен факт осуществления незаконной миссионерской деятельности  жительницей областного центра в общественном транспорте.

Женщина  вела религиозную  проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети.   Полицейские установили, что горожанка  не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. На основании видеозаписи, а также  показаний  очевидцев составлен административный протокол по ст.490 КоАП РК.
В ДП Костанайской области отметили, что с принятием закона о религии  такие  факты сократились. Теперь, религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации.

В суде   женщина признала свою вину. Решение суда вступило в законную силу.

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