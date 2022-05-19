Жительницу Костаная оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность  в автобусе

фото top-news.kz
Жительницу Костаная привлекли к ответственности за незаконную миссионерскую деятельность в городском транспорте, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.
Нарушительница оштрафована на сумму 214 410 тенге. Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов, выявлен факт осуществления незаконной миссионерской деятельности жительницей областного центра в общественном транспорте.
Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети. Полицейские установили, что горожанка не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по ст.490 КоАП РК.
В ДП Костанайской области отметили, что с принятием закона о религии такие факты сократились. Теперь, религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации.
В суде женщина признала свою вину. Решение суда вступило в законную силу.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: