Жительницу Костаная оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность  в автобусе

Жительницу Костаная привлекли к ответственности за незаконную миссионерскую деятельность в городском транспорте, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Нарушительница оштрафована на сумму 214 410 тенге. Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области в ходе мониторинга интернет-ресурсов, выявлен факт осуществления незаконной миссионерской деятельности жительницей областного центра в общественном транспорте.

Женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе. Пассажиры выложили видео в социальные сети. Полицейские установили, что горожанка не имела разрешительных документов на миссионерскую деятельность. На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по ст.490 КоАП РК.

В ДП Костанайской области отметили, что с принятием закона о религии такие факты сократились. Теперь, религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации.

В суде женщина признала свою вину. Решение суда вступило в законную силу.

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