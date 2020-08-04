Жительницы двух подъездов в Костанае выращивают во дворе цветы

Не так часто сами жильцы многоэтажек по своей инициативе высаживают возле своего дома красочные цветы. Однако, есть те, кто действительно может стать примером для подражания. Под окнами дома в 7 микрорайоне есть чем полюбоваться.

Казалось бы, обычная многоэтажка. Но, подъезжая к дому, вы сразу заметите ну очень красивые клумбы. Растут и глаз радуют. Невесты, петуньи, герань, много чего. А все благодаря Зое Гусаровой, которая каждое утро поливает и ухаживает за цветами сама. К слову, за благоустройством этого живого уголка стоит именно она. Зародилась идея после её поездки в Анапу.

«Попросила, привезли земли, правнук мне сделал грядки, и вот посадили. Раньше как-то баловались, срывали, у сейчас у меня такие красавицы растут»,- говорит Зоя Гусарова, жительница дома №12 микрорайона 7.

Цветы Зоя Петровна высаживает на протяжении 8 лет, из подручных материалов сделала клумбы. Подхватила инициативу и ее соседка по дому, которой она, кстати, тоже помогает.

«Вот во 2 подъезде там тоже участок, но там садила бабушка сама. Я ей помогаю поливать. Единственное, что хочу, многолетние хорошие цветы посадить. Немножко разнообразия»,- рассказала Зоя Гусарова.

Разнообразить сказочный сад помогают и неравнодушные, доброжелательные соседи. Кто-то семена купит, кто-то и польет. «Самое главное — и люди радуются, и я» говорит наша героиня, которой между прочим уже 81 года.

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