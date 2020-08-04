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Жительницы двух подъездов в Костанае выращивают во дворе цветы

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Не так часто сами жильцы многоэтажек по своей инициативе высаживают возле своего дома красочные цветы. Однако, есть те, кто действительно может стать примером для подражания. Под окнами дома в 7 микрорайоне есть чем полюбоваться.

Казалось бы, обычная многоэтажка. Но, подъезжая к дому, вы сразу заметите ну очень красивые клумбы. Растут и глаз радуют. Невесты, петуньи, герань, много чего. А все благодаря Зое Гусаровой, которая каждое утро поливает и ухаживает за цветами сама. К слову, за благоустройством этого живого уголка стоит именно она. Зародилась идея после её поездки в Анапу.

«Попросила, привезли земли, правнук мне сделал грядки, и вот посадили. Раньше как-то баловались, срывали, у сейчас у меня такие красавицы растут»,- говорит Зоя Гусарова, жительница дома №12 микрорайона 7.

Цветы Зоя Петровна высаживает на протяжении 8 лет, из подручных материалов сделала клумбы. Подхватила инициативу и ее соседка по дому, которой она, кстати, тоже помогает.

«Вот во 2 подъезде там тоже участок, но там садила бабушка сама. Я ей помогаю поливать. Единственное, что хочу, многолетние хорошие цветы посадить. Немножко разнообразия»,- рассказала Зоя Гусарова.

Разнообразить сказочный сад помогают и неравнодушные, доброжелательные соседи. Кто-то семена купит, кто-то и польет. «Самое главное — и люди радуются, и я» говорит наша героиня, которой между прочим уже 81 года.

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