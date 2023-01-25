Жительницы городов смогут получить бесплатную консультацию онкогинекологов

28 января в государственных онкоорганизациях Казахстана будет проведён День открытых дверей по раннему выявлению и профилактике рака шейки матки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.

Приглашаем женщин получить бесплатную консультацию и пройти осмотр у онкогинекологов! Возраст и место прописки значения не имеет.

Дни открытых дверей в онкоорганизациях пройдут в рамках Недели осведомленности о раке шейки матки.

Астана

ГКП на ПХВ Многопрофильный медицинский центр г.Астана, Адрес: г. Астана, ул. Манаса 17.

Время проведения: 9:00-13:00.

Тел. для справок: 95-40-33.

Алматы и Алматинская область

КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, проспект Абая 91 (уг.ул. Шарипова).

Время проведения: 09:00-13:00.

Тел. для справок: 8 727 349 61 16.

ГКП на ПХВ «Алматинский онкологический центр», адрес: ул. Папанина 220, Литер А. 1-этаж.

Время проведения: 9.00-13.00.

Тел. для справок: +7(727)312-24-74.

Алматинская региональная многопрофильная клиника Алматинской области, Адрес: г. Алматы ул.Розы Баглановой, 69а.

Время проведения: 09.00 до 13.00.

Тел. для справок: 8 727 227 52 96, 8 727 261 39 52,8 727 248 40 11, 8 728 248 58 24.

г.Шымкент

ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр». Адрес: г. Шымкент, улица Байтурсынова, 85а.

Время проведения: 09:00-13:00.

Тел. для справок: 8 7252 380070.

Акмолинская область г. Кокшетау

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница», онкополиклиника. Адрес: г. Кокшетау улица Акан Сери 1в.

Время проведения: 09.00 до 13.00.

Телефон для справок: 33 04 94.

Восточно-Казахстанская область, Усть -Каменогорск

Многопрофильный центр онкологии и хирургии. Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул.Потанина 6.

Время проведения: 9:00-13:00.

Тел. для справок: 8 723 2 48 91 51.

Костанайская область

КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница». Адрес: г.Костанай, улица Кубеева, 2.

Время проведения: 09.00-13.00.

Тел. для справок: 73-03-44.

Мангистауская область, Актау

ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер». Адрес: г. Актау, 1а мкр 5/5.

Время проведения: 9.00-13.00.

Кызылординская область

Кызылординский областной онкологический центр. Адрес: г.Кызылорда, проспект Н.Назарбаева, 72.

Время проведения: 09:00-13:00.

Тел. для справок: 8-7242-90-74-30

8-708-119-40-03.

Карагандинская область

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г.Караганды». Адрес: г.Караганда, ул.К.Аманжолова 189.

Время проведения: 09:00-13:00.

Телефон для справок: 8(7212)43-88-20.

Атырауская область

Атырауский онкологический диспансер. Адрес: г. Атырау, ул. Владимирского, 2

Время проведения: 09:00-13:00.

Тел. для справок: 8 7122 283324.

Жамбылская область, Тараз

Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии. Адрес: г. Тараз, ул. Кенена Азербаева, 156.

Время проведения: 09:00-13:00 ч.

Тел. для справок: 8 702 3653928.

Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск.

КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница онкологический центр» (поликлиника). Адрес: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133.

Время проведения: 09:00-13:00.

Телефон для справок: 46 60 08.

Западно-Казахстанская область, г. Уральск.

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер». Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58.

Время проведения: 09:00-13:00.

Тел. для справок: 8 (7112) 52 50 34.

Область Жетысу, Талдыкорган

«Областная многопрофильная клиника». Адрес: г.Талдыкорган, улица Абая, 316.

Время проведения: 9:00-14:00.

Тел. для справок: 40-10-55.

Павлодарская область

КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер». Адрес: г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.

Время проведения: 09:00-13:00 ч.

Тел. для справок: 66-00-91, 66-00-97, 66-00-98.

Область Абай, г. Семей.

«Центр ядерной медицины и онкологии». Адрес: ул.Кутжанова 3;

Время проведения: 09:00- 13:00;

Тел. для справок: 8 7222 775100, 8 7222 774800.

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