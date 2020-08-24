Житикаринская районная больница постепенно возвращается к работе в привычном режиме. Напомним, что она одна из первых ощутила на себе появление новой инфекции. Именно этот регион Костанайской области в начале карантина стал самым многочисленным по числу заболевших коронавирусом. Больница была практически парализована — не работали отделения и поликлиника. Большая нагрузка тогда пришлась на весь медперсонал, особенно на врачей инфекционистов, сообщает alau.kz

В Житикаринской районной больнице к возможному приходу коронавируса готовились. Для этого были открыты провизорные стационары, определены ответственные, а также распределены функции и обязанности среди персонала.

«Большую нагрузку на себя взяли врачи-инфекционисты, врачи-терапевты, эпидемиологи, средний и младший мед персонал — наши медсестры, наши санитарочки. Больница была, в целом, парализована, не работали отделения, не работала поликлиника. Колоссальную нагрузку испытывала на себе станция скорой помощи Костанайской областной подстанции. У нашей скорой помощи, 4 категория, не отложной»,- говорит заместитель главного врача Житикаринской районной больницы Тогрул Умудов.

По словам заместителя главного врача, весь медперсонал ощутил на себе большую физическую и эмоциональную нагрузку. Но несмотря на все сложности, они справились. В инфекционном отделении Житикаринской районной больницы работает 14 человек. С 2018 года отделение возглавляет Динара Жакупова, которая начинала свою карьеру в сфере здравоохранения врачом общей практики, и в том же 2018 прошла переквалификацию на врача-инфекциониста. А на днях она получила Почетную грамоту Президента Республики Казахстан.

«Я считаю, что награда не только моя, это награда всей больницы, всех медработников, всего руководства, которое стимулировало, которое помогало прийти к такой награде»,- сказала заведующая инфекционным отделением Житикаринской районной больницы Динара Жакупова.

В Житикаринскую больницу Динара Жакупова приехала работать после окончания столичной медицинской академии 10 лет назад. Начиная свою карьеру, она и подумать не могла, что её труд будет оценён столь высокой наградой.

«Награжден наш сотрудник, такое знаменательное награждение от самого Президента. Я думаю, что это награда нашего сотрудника, в целом, оценивает нашу всю больницу, нашу Житикаринскую районную больницу. Нам приятно, что мы заслужили такое внимание»,- пояснила главная медсестра Житикаринской районной больницы Жанылсын Жукеева.

Почетной грамотой за самоотверженный и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждаются медицинские работники по всей стране. Это еще одна возможность поблагодарить врачей за их работу в тяжелых условиях.

«Я думаю, что наши медицинские работники с достоинством прошли это испытание. Много самоотверженного труда. Многие находились в стенах больницы, не ходили домой, чтобы исключить заражение своей семьи, своих детей. Поэтому большой поклон и большое количество признательности за ту работу, которая была проведена»,- сказал аким Житикаринского района Абай Ибраев.

Сегодня в провизорном стационаре находятся 11 человек с подозрением и проявлением коронавирусной инфекции. Обращений в фильтр-кабинеты и поступающих в стационар с каждым днем все меньше.

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