«Живем не в своем часовом поясе». Костанайцы попросили Минздрав провести исследование

Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей «неправильного» часового пояса, в котором они живут, передает Tengrinews.kz.

К первому вице-министру здравоохранения Марату Шоранову с этой просьбой обратилась руководитель общественного объединения «Радуга» родителей детей-инвалидов в Костанае Наталья Колоскова.

«Вопрос о позиции Министерства здравоохранения в отношении неправильного часового пояса в Костанайской области. С 2004 года наша область живет не в своем часовом поясе, то есть назад два часа. Дети сейчас поднимаются в семь утра, на самом деле это пять часов утра. Мы живем не в своем часовом поясе. Есть специалисты-сомнологи, но у нас нет таких в Костанае. Могло бы Министерство здравоохранения провести исследование, как это влияет? Мы видим, как влияет это на здоровье наших детей, но, к сожалению, наш акимат принял административное решение, и мы остались так же в не своем часовом поясе, что отрицательно сказывается и на здоровье детей, и влияет на женское репродуктивное здоровье», — сказала Колоскова на встрече вице-министра с представителями НПО.