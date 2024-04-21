Живете в многоэтажке? За что могут оштрафовать

Одни соседи по площадке выставили мусор перед входной дверью, другие — устроили склад в виде колясок? Кто-то постоянно курит в подъезде, а соседи сверху позвали гостей и шумят поздно вечером? Все эти случаи являются административными правонарушениями. Корреспондент Tengri Life разбирался, за что можно получить штраф, живя в многоквартирном доме.

Помог изучить тонкости законодательства и правильной квалификации нарушений юрист Данияр Байгабатов. Теперь подробнее.

Мусор, выставленный перед входной дверью на площадке, нередко становится поводом для ссор между соседями. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 434-2, именуемая как «Загрязнение мест общего пользования». Штраф — 5 МРП (18 460 тенге) или 10 МРП (36 920 тенге) при повторном нарушении.

на площадке, нередко становится поводом для ссор между соседями. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 434-2, именуемая как «Загрязнение мест общего пользования». Штраф — 5 МРП (18 460 тенге) или 10 МРП (36 920 тенге) при повторном нарушении. Склад из колясок, санок и других личных вещей на площадке устраивать также запрещено. Это нарушение правил пожарной безопасности, что влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), а также 10 МРП (36 920 тенге) при повторном нарушении. По словам юриста, если по причине того, что лестничные марши и площадки заставлены личными предметами собственников квартир и из-за этого возник пожар, то тогда для физических лиц предусмотрена ответственность в размере 10 МРП (36 920 тенге).

на площадке устраивать также запрещено. Это нарушение правил пожарной безопасности, что влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), а также 10 МРП (36 920 тенге) при повторном нарушении. По словам юриста, если по причине того, что лестничные марши и площадки заставлены личными предметами собственников квартир и из-за этого возник пожар, то тогда для физических лиц предусмотрена ответственность в размере 10 МРП (36 920 тенге). Курение в подъезде, на лестничной площадке и балконе подъезда запрещено по статье 441 КоАП. Штраф за нарушение — 15 МРП (55 380 тенге), повторное нарушение — 20 МРП (73 840 тенге). Отдельно Данияр Байгабатов добавил, что курение в присутствии несовершеннолетних наказывается отдельно, штраф составляет 10 МРП (36 920 тенге) или в два раза больше при повторном нарушении.

подъезда запрещено по статье 441 КоАП. Штраф за нарушение — 15 МРП (55 380 тенге), повторное нарушение — 20 МРП (73 840 тенге). Отдельно Данияр Байгабатов добавил, что курение в присутствии несовершеннолетних наказывается отдельно, штраф составляет 10 МРП (36 920 тенге) или в два раза больше при повторном нарушении. Строительный и другой крупногабаритный мусор выбрасывать в баки для бытового мусора нельзя. Расценивается это как несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов — 336-я статья Административного кодекса. Штраф — 20 МРП (73 840 тенге). Для подобного вида отходов необходимо вызывать компанию, занимающуюся вывозом такого мусора на специальный полигон.

выбрасывать в баки для бытового мусора нельзя. Расценивается это как несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов — 336-я статья Административного кодекса. Штраф — 20 МРП (73 840 тенге). Для подобного вида отходов необходимо вызывать компанию, занимающуюся вывозом такого мусора на специальный полигон. Нарушение тишины также является поводом для штрафа, но только в определенное время. Не многие знают, что после изменений в законодательстве по будням запрещено шуметь с 22:00 до 9:00, а вот по праздничным и выходным дням — с 23:00 до 10:00. Для физических лиц в данном случае предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге) или в два раза больше при повторном нарушении.

По каждому из случаев можно сообщить о нарушении в полицию. Только важно иметь доказательства в виде фото- и видеофиксации. К примеру, если вам мешают спать соседи, запишите видеоролик из своей квартиры, где хорошо слышен шум, параллельно называя за кадром дату, время и адрес съемки.

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