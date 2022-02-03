«Живём от зарплаты до зарплаты». Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов

Депутаты мажилиса прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина, сообщает «31 канал».

По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц, передает informburo.kz

«Около 600 тысяч тенге ежемесячно. Около 150 тысяч уходит на наши продукты. У нас многодетная семья. Остального хватит на всех», – рассказал депутат Елнур Бейсенбаев.

При этом депутат Ерлан Саиров заявил, что живёт от зарплаты до зарплаты.

«Моя банковская карта находится у супруги. Она говорит, что 630-650 тысяч тенге падает. Мы мясо получаем из аула – родственники отправляют. Вы знаете, что инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы живём от зарплаты до зарплаты», – отметил он.

Депутат Жанарбек Ашимжан тоже считает, что зарплата мажилисменов не очень высокая.

«С ещё более низкой зарплатой как-то жили. Да и сказать, что нынешняя зарплата высокая, я не могу. Говорят, что мы получаем миллион, но это ошибка. Я реально получаю 600 тысяч тенге», – уточнил Жанарбек Ашимжан.

При этом зарплаты акимов регионов выше, чем у депутатов. У акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой и Туркестанской области Умирзака Шукеева ежемесячная зарплата составляет около 900 тысяч тенге.

Однако сотрудники крупных национальных компаний в стране получают не менее трёх млн тенге.

11 января на заседании в мажилисе Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение заработных плат отдельной категории госслужащих. Тогда президент сказал, что это может стать не очень хорошей новостью для депутатов, но нужно отнестись к ней с понимаем.

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