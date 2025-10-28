Приказом министра здравоохранения от 21 октября 2025 года внесены изменения в ряд документов, регулирующих прикрепление к организациям ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) и проведение скринингов. Часть норм начнёт действовать в 2026 году, основная — с 1 января 2027 года, передает zakon.kz
Кто и на каких условиях будет оказывать ПМСП с 2027 года
С 1 января 2027 года ПМСП в рамках ГОБМП и системы ОСМС для граждан РК, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане (а также по полисам ДМС трудящихся мигрантов и членов их семей — граждан государств ЕАЭС) смогут оказывать:
- организации ПМСП и
- физические лица, ведущие частную медицинскую практику,
при условии, что у них есть договор закупа медицинских услуг с фондом в рамках ГОБМП и/или ОСМС и/или действуют медицинские информационные системы, интегрированные с ИС Министерства здравоохранения РК для получения/передачи данных в системе ОСМС.
Право выбора и правило «по месту проживания»
Уточнён порядок прикрепления граждан к ПМСП:
- прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания с сохранением права свободного выбора внутри одной административно-территориальной единицы;
- исключение — жители приграничных территорий: по праву свободного выбора они могут прикрепляться к ПМСП, расположенной в близлежащей административно-территориальной единице.
Для прикрепления действует государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Скрининги: обновление регламентов
Изменения затрагивают и порядок проведения скринингов. Обновлённые подходы вводятся поэтапно — в 2026 и 2027 годах. Конкретные нормы закреплены в изменённых приказах Минздрава.
Что это означает для пациентов
- Право на свободный выбор поликлиники сохраняется, но действует в границах одной АТЕ (за исключением приграничных случаев).
- Оказывать ПМСП смогут как государственные, так и частные провайдеры, если они законтрактованы и интегрированы с ИС Минздрава.
- Скрининги будут проводиться по обновлённым правилам, которые начнут применяться поэтапно в 2026–2027 годах.
