Приказом министра здравоохранения от 21 октября 2025 года внесены изменения в ряд документов, регулирующих прикрепление к организациям ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) и проведение скринингов. Часть норм начнёт действовать в 2026 году, основная — с 1 января 2027 года, передает zakon.kz

Кто и на каких условиях будет оказывать ПМСП с 2027 года

С 1 января 2027 года ПМСП в рамках ГОБМП и системы ОСМС для граждан РК, кандасов, беженцев, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане (а также по полисам ДМС трудящихся мигрантов и членов их семей — граждан государств ЕАЭС) смогут оказывать:

организации ПМСП и

и физические лица, ведущие частную медицинскую практику,

при условии, что у них есть договор закупа медицинских услуг с фондом в рамках ГОБМП и/или ОСМС и/или действуют медицинские информационные системы, интегрированные с ИС Министерства здравоохранения РК для получения/передачи данных в системе ОСМС.

Право выбора и правило «по месту проживания»

Уточнён порядок прикрепления граждан к ПМСП:

прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания с сохранением права свободного выбора внутри одной административно-территориальной единицы ;

с сохранением внутри ; исключение — жители приграничных территорий: по праву свободного выбора они могут прикрепляться к ПМСП, расположенной в близлежащей административно-территориальной единице.

Для прикрепления действует государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Скрининги: обновление регламентов

Изменения затрагивают и порядок проведения скринингов. Обновлённые подходы вводятся поэтапно — в 2026 и 2027 годах. Конкретные нормы закреплены в изменённых приказах Минздрава.

Что это означает для пациентов

Право на свободный выбор поликлиники сохраняется , но действует в границах одной АТЕ (за исключением приграничных случаев).

поликлиники , но действует в границах одной АТЕ (за исключением приграничных случаев). Оказывать ПМСП смогут как государственные, так и частные провайдеры, если они законтрактованы и интегрированы с ИС Минздрава.

и с ИС Минздрава. Скрининги будут проводиться по обновлённым правилам, которые начнут применяться поэтапно в 2026–2027 годах.

