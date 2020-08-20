Животноводы из Денисовки ждут субсидий

Животноводы Денисовского района ждут, когда область поможет им субсидиями, обещанными от государства. По словам директора одного из предприятий, в прошлом году на такую помощь в бюджете не было средств. В этом году ситуация так же не изменилась, передает alau.kz

Чтобы полевые работы этого года прошли без осложнений, в Денисовском районе закупили 60 новых сельхоз.машин. Они пополнили уже имеющийся парк сельхозтехники местных товаропроизводителей. В результате общее их число составило 4620 единиц. Часть этой техники уже приступила к работам на полях.

«В настоящее время продолжается заготовка кормов. Сегодня уже подведено 84 тысячи тонн сена, что составляет 1,5-годичный запас, 14,5 тысяч тонн сенажа. Аграрии района приступили к уборке зерновых культур»,- рассказал аким Денисовского района Бахыт Нургалиев.

Несмотря на озвученные цифры по заготовкам, некоторые животноводческие предприятия Денисовского района продолжают ощущать трудности при закупе кормов. По словам руководителя одного из предприятий, на это повлияла засуха прошлого и этого года.

«Дефицит кормов второй год подряд по причине засухи, приходится на недостающие корма закупать. К примеру, стоимость 1 тонны силоса с доставкой доходило до 27 тысяч тенге. Зернофураж стоимостью 65 тысяч тенге 1 тонна. Все это приводит к высокой себестоимости молока и отсутствию рентабельности»,- сообщил Утеген Муртазин, директор ТОО «Сарыагаш».

Чтобы поддержать животноводство, государство объявило о субсидировании. На содержание одной маточной головы на молочно-товарных фермах должны выделяться деньги. Размер помощи может составить до 120 тысяч тенге за 1 голову в год. Но таких субсидий, по словам директора ТОО, в прошлом году им не выделяли, так как денег на эти цели в областном бюджете не было.

«В 2020 году Костанайская область также не планирует оказывать поддержку современным молочно-товарным фермам, которых в области всего 5. Хотя в соседней Северо-Казахстанской области ежегодно такая поддержка выделяется. Наверное, поэтому северо-казахстанцы лидируют в республике по молочному животноводству»,- сказал Утеген Муртазин.

К этой проблеме животноводы Денисовского района хотели бы привлечь внимание главы Костанайской области. Пока же, чтобы экономить на средствах по закупу кормов, фермы занимаются модернизацией систем полива на собственных полях. Это должно позволить им выращивать как можно больше кормовых культур, необходимых для содержания животных. Тем самым животноводы пытаются снизить собственные убытки от закупа недостающих кормов по высоким ценам.

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