Животные исчезают. Зооволонтёры сообщают о нелегальном отлове животных в Костанае

К зооволонтерам стали поступать сообщения от костанайцев, что в городе кто-то занимается нелегальным отловом.

С территорий организаций и мест, где животных подкармливали, говорят зоозащитники, они стали пропадать.

«Кто это делает, когда делает, то есть каких-то фото, видео моментов нет, есть момент исчезнувших животных. Некоторым говорят, что животных забирают в приют. В нашем городе два приюта в которые животные не поступают. Соответственно куда деваются эти животные — мы не знаем. ТОО выигравшее отлов не исполняет намерения по отлову, ввиду того что остальные лоты не разыграны, то есть к деятельности не приступило», — сообщила руководитель ОО «Надежда плюс KST» Александра Лебединская.

В управлении ветеринарии о таких фактах не слышали. Но отметили, официально отловом может заниматься только ТОО, выигравшее тендер.

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