Животные, спасённые во время паводка в Костанае, начали возвращаться к своим хозяевам

Одних животных забирают, других нет. Некоторые семьи в результате паводка лишились своего жилья, поэтому и забирать своих питомцев людям попросту некуда. Сейчас приют продолжает принимать помощь от костанайцев в виде кормов и строительства новых вольеров.

Приют сейчас переполнен. Еще неделю назад здесь находилось больше 300 собак и кошек, которых зооволонтеры спасли во время паводка. Теперь их примерно 170, люди начали забирать своих питомцев обратно. Причем кто-то забирает вместе со своим и приютского.

«Достаточно активно, потому что вода отступает, люди начинают возвращаться, плюс они опасаются мародерства и потому активно забирают собак назад, чтобы они охраняли их дома. Есть, к сожалению, семьи у которых известно что они не вернутся в свои дома, им выдают квартиру и мы ищем этим собакам новый дом», — говорит зооволонтёр Ольга Соловьёва.

Кормить животных помогают не только костанайцы, но и жители других регионов страны. Сухие корма пришли из Алматы, строительные инструменты из Кызыл -Орды. Всей этой помощи приюту — очень рады. Люди продолжают везти корм, цепи, ошейники, а все это очень нужно, так как большинство животных все еще продолжает здесь оставаться. Благодаря этой помощи, здесь смогли построить новые вольеры и будки. Ведь уже известно, что не все животные вернутся домой, а значит нужно обживаться, говорят в приюте. Здесь также просят людей, которые ищут своих питомцев, чаще заглядывать к ним, потому что почти каждый день сюда привозят новых животных.

«У многих есть ошейники и, соответственно, мы делаем выводы что скорее всего их сняли с цепей и здесь очень важный факт, чтобы люди в первую очередь не хоронили своих домашних питомцев, а искали их здесь. Причем искали нормально, проходили по всем будкам, по всем вольерам и находили. Приходят те, кто ищет не первый день. Они периодически к нам приходят, кто- то приносит вкусняшки и параллельно кричат своих животных», — рассказывает зооволонтёр.

Этого корма, отмечают в приюте, хватит примерно на две недели. В день они скармливают 8 четырнадцатикилограммовых мешков, поэтому здесь будут рады помощи, чтобы у них был запас

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