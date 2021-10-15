Живущих не по средствам чиновников будут проверять в Казахстане

В Казахстане планируют проводить проверки в отношении чиновников, чьи расходы превышают доходы. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает Tengrinews.kz.

«В этом году по поручению Президента разрабатывается концепция развития антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В ней одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Законопроект мы внесли в Парламент. Превышение расходов над доходами — это уже сигнал для начала финансовой проверки или расследования «, — сообщил Ахметжанов на брифинге агентства.

Он уточнил, что подписанное в 2018 году Казахстаном международное соглашение об обмене информацией о счетах позволит выявлять активы за рубежом.

«Следующий шаг — возврат этих активов. В этом году нам поможет присоединение к европейским конвенциям, которое станет эффективной основой для борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров на зарубежные счета. Такие меры лишат смысла приходить на госслужбу с целью обогащения», — заверил Ахметжанов.

Он заметил, что ответственность за коррупцию в Казахстане максимально ужесточена.