Живущих не по средствам чиновников будут проверять в Казахстане

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В Казахстане планируют проводить проверки в отношении чиновников, чьи расходы превышают доходы. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает Tengrinews.kz.
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«В этом году по поручению Президента разрабатывается концепция развития антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В ней одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Законопроект мы внесли в Парламент. Превышение расходов над доходами — это уже сигнал для начала финансовой проверки или расследования«, — сообщил Ахметжанов на брифинге агентства.
Он уточнил, что подписанное в 2018 году Казахстаном международное соглашение об обмене информацией о счетах позволит выявлять активы за рубежом.
«Следующий шаг — возврат этих активов. В этом году нам поможет присоединение к европейским конвенциям, которое станет эффективной основой для борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров на зарубежные счета. Такие меры лишат смысла приходить на госслужбу с целью обогащения», — заверил Ахметжанов.
Он заметил, что ответственность за коррупцию в Казахстане максимально ужесточена.
«Усилены санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей. Санкции за взяточничество достигают 15 лет лишения свободы. Больше дают на сегодня в Казахстане только убийцам и педофилам. Осужденным за коррупцию пожизненно запрещается работать на госслужбе. Исключена возможность условно-досрочного освобождения для лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления», — заявил глава агентства.
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