Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз

Мощный по своей энергетике день наступит 24 июня. Произойдет редкое космическое явление — парад планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну линию над горизонтом, и рано утром их можно будет даже увидеть. Парад планет обещает исполнение всех желаний, передает zakon.kz.

«Помедитируйте. Если вы не умеете медитировать, просто представьте себя в самом счастливом свете: где вы живете, сколько вы зарабатываете, кто находится рядом с вами. Может, ваш супруг или супруга, может, ваши дети. Мысли становятся максимально материальными», — говорит астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

Астролог назвала 24 июня кармическим днем. Важно оставаться максимально внимательными. События могут происходить внезапно. Особенно парад планет подействует на восемь знаков зодиака — они могут в корне изменить свою судьбу на 18 лет вперед, пишет 5-tv.ru.

«Это Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Львы, причем перемены могут быть настолько неожиданными что поначалу будет казаться, что жизнь летит вообще непонятно куда, все происходит не так, как мы привыкли. Эти знаки стабильные, они любят все контролировать, а здесь как будто бы Вселенная берет бразды правления», — сказала Тиана Атлас.

По словам Тианы Атлас, в момент сомнения и страха нужно довериться судьбе. Необходимо принять все, что происходит вокруг, и постараться успокоиться. Все, что творится сейчас, — это к лучшему.

«Поддержка будет для знаков: Дева, Козерог, Рак и Рыбы. Можно изменить свою жизнь за счет появления новых людей в своем окружении, может быть, за счет финансовых вложений. Бывает, что мы не замечаем этого, поэтому будьте внимательны»,- говорит Тиана Атлас.

Самые невероятные приключения и перемены ждут тех, кто появился на свет 24 июня. Парад планет в день рождения — лучший подарок. Именинникам астролог порекомендовала отказаться от любых негативных мыслей и направить свою энергию только на благо.

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