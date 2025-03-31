Прожиточный минимум в I квартале этого года увеличился до 52 507 тенге в месяц, передает LS.

По сравнению с январем-мартом прошлого года данный показатель вырос на 8,5%.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум в Казахстане отличается по гендерному признаку. Для мужчин старше 18 лет он составил 62 465 тенге в месяц (+8,7%), а для женщин – 49 603 тенге (+8,8%).

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 49 091 тенге (+8,5%), для детей в возрасте до 14 лет – 42 114 тенге (+7,6%), для юношей 14-17 лет – 66 272 тенге (+8,3%), а девушек – 50 783 тенге (+8,3%).

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 61 956 тенге (+4,8%). Далее следуют Алматинская область – 56 543 тенге (+13,3%), Астана – 56 053 тенге (+5,5%), Восточно-Казахстанская область – 55 598 тенге (+10,3%), Алматы – 54 645 тенге (+7,2%), Ұлытау – 53 857 тенге (+11%), Акмолинская области – 52 323 тенге (+10,5%).

В Шымкенте прожиточный минимум составил 51 788 тенге (+7,4%), в области Абай – 51 478 (+8,7%), Карагандинской – 51 358 тенге (+10,6%), Жетісу – 51 262 тенге (+9,5%), Северо-Казахстанской – 51 232 тенге (+9%), Жамбылской – 50 192 тенге (+8,5%), Павлодарской – 49 888 тенге (+6,9%), Туркестанской – 49 527 тенге (+11,7%), Костанайской областях – 49 119 тенге (+6,1%).

Далее следуют Атырауская – 49 003 тенге (+7,4%), Западно-Казахстанская – 47 462 тенге (+7,9%), Актюбинская – 47 275 тенге (+9%), Кызылординская области – 46 908 тенге (+6,9%).

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