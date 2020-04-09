Жизнь среди мусора. Жители села в Костанайской области жалуются на антисанитарию

Житель села Ульяновка Костанайской области обратился в редакцию Алау. Серик Маканов говорит, что недалеко от населенного пункта появилась свалка, которая мешает жить.

По словам мужчины,недалеко от села с января образовалась свалка бытовых отходов, протяженностью около 2 км. Рядом с ней расположено озеро, в котором местные жители любят ловить рыбу. Все, что выброшено на свалку разлетается по всей округе. В первую очередь, страдает озеро, затем местное кладбище и далее ветер несет целлофан, пластиковые бутылки и прочий мусор в само село.

«Все летит в степь, озеро и наш поселок. Мусор никаким образом не перерабатывается. На сегодняшний день там только горы отходов»,- говорит Серик Маканов.

Но больше всего жителей поселка беспокоит то, что территория свалки ничем не огорожена. Именно это способствует распространению мусора по всей ближайшей территории.

«Никакого забора и ограждения нет. Машины продолжают вываливает туда мусор. На место уже выезжал юрист по вопросу законности действий этой компании»,- говорит Серик.

Мы направили запрос в Департамент экологии по Костанайской области.

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