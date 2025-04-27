Потребительское кредитование выросло на 600 млрд тенге с начала года, передает LS.
По данным Нацбанка, на 1 апреля 2025 года казахстанцы заняли у банков на личные цели около 14,4 трлн тенге. В сравнении с 1 января текущего года наблюдается прирост на 4,3%.
Больше всего потребзаймов оформили жители Алматы – 4,5 трлн тенге (+4,6%). Высокий объем кредитов приходится и на Астану – 1,5 трлн тенге (+7,1%), Шымкент – 1,2 трлн тенге (+9,1%), а также Карагандинскую – 817,7 млрд тенге (+3,6%) и Актюбинскую области – 601,1 млрд тенге (+3,4%).
А меньше всего у банков заняли в Алматинской области – 176,9 млрд тенге (+7,3%%) и в области Ұлытау – 132,5 млрд тенге (+2,2%).
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