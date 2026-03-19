В Казахстане темпы роста расходов населения превысили увеличение доходов. Такие данные по итогам IV квартала 2025 года приводит Бюро национальной статистики, передает lsm.kz
Доходы: сколько зарабатывают
Основная часть доходов казахстанцев формируется за счёт трудовой деятельности — в среднем 280,2 тыс. тенге за квартал, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
С учётом пенсий, пособий и других поступлений общий доход на одного человека составил 374,3 тыс. тенге за квартал (+9%), или около 124,7 тыс. тенге в месяц.
Наибольшие доходы зафиксированы:
в Астане — 528,4 тыс. тенге (+5%)
в Караганде — 521,8 тыс. тенге (+13,9%)
в Алматы — 483,5 тыс. тенге (+3,4%)
Самые низкие показатели:
Туркестанская область — 235 тыс. тенге (+13,6%)
Жамбылская область — 275,4 тыс. тенге (+14,6%)
Шымкент — 269,3 тыс. тенге (+10,3%)
Расходы: куда уходят деньги
Средние расходы на одного человека составили 338,4 тыс. тенге за квартал (+9,4%), или 112,8 тыс. тенге в месяц. Таким образом, рост затрат оказался выше, чем рост доходов.
Более половины всех расходов приходится на продукты питания — 177,2 тыс. тенге (+14,3%).
В частности:
мясо — 58,9 тыс. тенге (+23,6%)
овощи и фрукты — 25,2 тыс. тенге (+12%)
хлеб и крупы — 23,6 тыс. тенге (+9,7%)
Непродовольственные товары и услуги
На непродовольственные товары казахстанцы тратят около 72 тыс. тенге за квартал (+0,6%).
Основные статьи:
одежда и обувь — 25,8 тыс. тенге (+5,4%)
мебель и техника — 12,5 тыс. тенге (+1,1%)
транспорт и ГСМ — 11,8 тыс. тенге (-8,7%)
На платные услуги уходит в среднем 61,8 тыс. тенге (+8,3%), включая:
коммунальные услуги — 19,6 тыс. тенге (+14,6%)
связь — 11,1 тыс. тенге (+14,6%)
транспорт — 7,3 тыс. тенге (-0,8%)
Кредиты и долги
На погашение кредитов и долгов казахстанцы тратят в среднем 20,6 тыс. тенге за квартал (+8,4%).
Самые высокие расходы зафиксированы:
область Ұлытау — 65,6 тыс. тенге (+17,3%)
Карагандинская область — 43,4 тыс. тенге (-1,6%)
Акмолинская область — 39,1 тыс. тенге (+20,4%)
В Астане этот показатель составляет около 38 тыс. тенге (+0,1%), в Алматы — 11 тыс. тенге (-21,7%).
Наименьшие траты на кредиты отмечены в Шымкенте — 3,2 тыс. тенге, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.
Также относительно низкая долговая нагрузка наблюдается в Жамбылской (7 тыс. тенге) и Мангистауской областях (7,9 тыс. тенге), хотя в последней расходы за год выросли в 20 раз.
Прочие расходы
Помимо этого, казахстанцы в среднем тратили:
на налоги — 250 тыс. тенге за квартал (-27,5%)
на алименты — 6,4 тыс. тенге (+5,2%)
Итог
По итогам IV квартала 2025 года рост расходов населения в Казахстане обогнал рост доходов, что свидетельствует о продолжающемся увеличении финансовой нагрузки на граждан.
В Костанае застрелили женщину: что известно о подозреваемом
Президент США обратился к Токаеву
