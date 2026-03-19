В Казахстане темпы роста расходов населения превысили увеличение доходов. Такие данные по итогам IV квартала 2025 года приводит Бюро национальной статистики, передает lsm.kz

Доходы: сколько зарабатывают

Основная часть доходов казахстанцев формируется за счёт трудовой деятельности — в среднем 280,2 тыс. тенге за квартал, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С учётом пенсий, пособий и других поступлений общий доход на одного человека составил 374,3 тыс. тенге за квартал (+9%), или около 124,7 тыс. тенге в месяц.

Наибольшие доходы зафиксированы:

в Астане — 528,4 тыс. тенге (+5%)

в Караганде — 521,8 тыс. тенге (+13,9%)

в Алматы — 483,5 тыс. тенге (+3,4%)

Самые низкие показатели:

Туркестанская область — 235 тыс. тенге (+13,6%)

Жамбылская область — 275,4 тыс. тенге (+14,6%)

Шымкент — 269,3 тыс. тенге (+10,3%)

Расходы: куда уходят деньги

Средние расходы на одного человека составили 338,4 тыс. тенге за квартал (+9,4%), или 112,8 тыс. тенге в месяц. Таким образом, рост затрат оказался выше, чем рост доходов.

Более половины всех расходов приходится на продукты питания — 177,2 тыс. тенге (+14,3%).

В частности:

мясо — 58,9 тыс. тенге (+23,6%)

овощи и фрукты — 25,2 тыс. тенге (+12%)

хлеб и крупы — 23,6 тыс. тенге (+9,7%)

Непродовольственные товары и услуги

На непродовольственные товары казахстанцы тратят около 72 тыс. тенге за квартал (+0,6%).

Основные статьи:

одежда и обувь — 25,8 тыс. тенге (+5,4%)

мебель и техника — 12,5 тыс. тенге (+1,1%)

транспорт и ГСМ — 11,8 тыс. тенге (-8,7%)

На платные услуги уходит в среднем 61,8 тыс. тенге (+8,3%), включая:

коммунальные услуги — 19,6 тыс. тенге (+14,6%)

связь — 11,1 тыс. тенге (+14,6%)

транспорт — 7,3 тыс. тенге (-0,8%)

Кредиты и долги

На погашение кредитов и долгов казахстанцы тратят в среднем 20,6 тыс. тенге за квартал (+8,4%).

Самые высокие расходы зафиксированы:

область Ұлытау — 65,6 тыс. тенге (+17,3%)

Карагандинская область — 43,4 тыс. тенге (-1,6%)

Акмолинская область — 39,1 тыс. тенге (+20,4%)

В Астане этот показатель составляет около 38 тыс. тенге (+0,1%), в Алматы — 11 тыс. тенге (-21,7%).

Наименьшие траты на кредиты отмечены в Шымкенте — 3,2 тыс. тенге, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.

Также относительно низкая долговая нагрузка наблюдается в Жамбылской (7 тыс. тенге) и Мангистауской областях (7,9 тыс. тенге), хотя в последней расходы за год выросли в 20 раз.

Прочие расходы

Помимо этого, казахстанцы в среднем тратили:

на налоги — 250 тыс. тенге за квартал (-27,5%)

на алименты — 6,4 тыс. тенге (+5,2%)

Итог

По итогам IV квартала 2025 года рост расходов населения в Казахстане обогнал рост доходов, что свидетельствует о продолжающемся увеличении финансовой нагрузки на граждан.

