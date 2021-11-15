Жизненно необходимые медикаменты могут исчезнуть с прилавков

Предприниматели утверждают, что правила регулирования цен со стороны государства уже привели к дефициту на рынке лекарств. Об этом сообщает «31 канал».

У Гульжан Досановой маленькая аптека. Но в последнее время она вынуждена всё время искать то одно, то другое лекарство. Говорит, что на рынке дефицит. Например, сейчас не хватает детских суспензий-антибиотиков, говорит аптекарь, передаёт informburo.kz

«Просто-напросто они исчезли. Их где-то было 15-20 видов, а сейчас в аптеке 4-5, – рассказала владелица аптеки. – Когда ребенка лечат, скажем, от бактерий или от грибков, требуются иные антибиотики. А их сейчас нет. Создаётся дефицит».

Об этом говорят владельцы и других аптек. Причину дефицита видят в приказе Минздрава о предельных ценах. Документ не позволяет продавать товар дороже указанной стоимости. Иначе штраф. Из-за этого международные производители стали уходить с нашего рынка, сказала предприниматель Камила Коберидзе.

«Большая часть компаний европейских с мировым именем ушли с рынка, – пояснила она. – Почему? Потому что предельные цены, которые выпустило Министерство здравоохранения, неправильно регулируют ценовую политику. Один из антибиотиков мы закупали около трёх тысяч, а на рынке он стоил в пределах четырёх тысяч. В ценовой политике он стал 800 с чем-то. Кто будет завозить его?»

Поэтому владельцы аптек просят пересмотреть приказ, чтобы рынок сам регулировал цену на товар. В Минздраве между тем рассказали, что предельные цены решили ввести из-за многочисленных жалоб населения на постоянное удорожание лекарств. По словам замглавы Национального центра экспертизы лекарственных средств Ержана Жунисова, потери понесли лишь аптекари – их маржа уменьшилась, потребители же не пострадали. Жунисов уверен, что никакого дефицита лекарств в Казахстане нет.

«Все лекарства, на сегодня мы видим, на рынках присутствуют», – сказал он.

Аптекари надеются, что чиновники из Минздрава всё-таки услышат их и вместе с участниками рынка пересмотрят приказ о предельных ценах.

Одним из лекарств, исчезнувших с прилавков из-за ситуации с предельными ценами, стал в своё время «Кардиомагнил». Он лежал на складах, но не поступал в аптеки.

Впрочем, в 2022 году действующие сегодня ограничения будут ослаблены. Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что с 2022 года будут постепенно отказываться от регулирования цен на лекарства. Из списка лекарств, подлежащих государственному ценовому регулированию, исключат препараты, которые взаимозаменяемы, то есть на рынке есть лекарства с аналогичными действующими веществами.

В агентстве решили прислушаться к словам предпринимателей о проблемах со сроками утверждения предельных цен и затяжном периоде первичной регистрации цен на новые препараты.

«Действующая на сегодня жёсткая система регулирования способствует вымыванию лекарственных средств с рынка и делает его непривлекательным с точки зрения вывода на рынок новых лекарств», – признали антимонопольщики.

На первом этапе – до середины 2022 года – перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию, будет сокращён, предварительно, на 3742 единицы, при наличии взаимозаменяемости препаратов по международному непатентованному наименованию. В дальнейшем Минздрав РК, по согласованию с агентством, будет ещё больше сокращать список лекарств, реализуемых в рознице и подлежащих регулированию.

История с медицинскими масками уже показала, что предельные цены на некоторые виды медицинских товаров можно безболезненно отменять. Предельные цены на маски ввели в начале пандемии, когда ввиду дефицита цены на них резко пошли вверх. Сначала предельная цена была 118 тенге, потом – 60, а в апреле текущего года её отменили вовсе. И маски сейчас в аптеках стоят от 15 до 40 тенге за штуку.

При этом обязательное регулирование цен на лекарственные препараты останется в рамках гарантированной медицинской помощи и социального страхования. В период действия ограничительных мероприятий сохранятся предельные цены на антиковидные препараты, используемых при лечении коронавирусной инфекции.

В антимонопольном ведомстве признали, что в начале пандемии предельные цены помогли справиться с дефицитом лекарств и спекулятивным ростом цен, но сейчас ситуация стабилизировалась, и необходимости в таком жёстком контроле уже нет.