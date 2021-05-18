Жёлтая вода в Костанае — #вашиновости

«Хотела пожаловаться на горсу. Вода из крана уже вторую неделю бежит ржавая по улице 8 марта. Вообще невозможно пользоваться. Звоним в горсу, они говорят, что ничего не можем сделать. Пишите жалобы — вот их ответ. Как можно стирать, готовить такой водой?,-пишет подписчица.

Ответ от ГКП «Костанай-Су»:

«Идёт промывка воды,так как было падение электроэнергии, качество воды в скором времени улучшится».

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