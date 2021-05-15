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«Жёлтая» зона обновилась

dailynews.kz

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 мая.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области

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1671 - летальных случаев

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