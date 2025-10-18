В Министерстве внутренних дел Казахстана прошло расширенное заседание коллегии, где ключевым вопросом стало обеспечение дисциплины и законности в рядах полиции. Об этом 18 октября 2025 года сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Zakon.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что несмотря на сложности службы, подавляющее большинство сотрудников ежедневно добросовестно выполняют свои обязанности. Вместе с тем, по его словам, единичные проступки способны нивелировать труд тысяч полицейских.

Руководителям территориальных подразделений поручено по возвращении на места незамедлительно усилить дисциплинарную работу: провести адресную профилактику, активизировать наставничество для молодых сотрудников, шире использовать практику открытых судебных заседаний и офицерских собраний. Как уточнили в пресс-службе МВД, министр потребовал установить особый контроль за сотрудниками, склонными к нарушениям, а в отношении тех, кто не демонстрирует исправления, принимать жёсткие кадровые решения.

