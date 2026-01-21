Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о ситуации с реализацией домов, построенных в городе. По его словам, часть жилья уже обрела владельцев, однако значительное количество домов пока остаётся свободным.

Сколько домов уже продано

Как сообщил градоначальник, на сегодняшний день 22 дома уже имеют своих хозяев, ещё 102 дома остаются нереализованными.

Условия покупки остаются жёсткими

Аким отметил, что приобрести дома можно только за наличный расчёт или с привлечением банковского кредита. Других программ финансирования на данный момент не предусмотрено, а сроки оформления сделки ограничены.

«Условия, конечно, жёсткие: либо наличные, либо кредит. Программ других нет, поэтому продажа идёт только по себестоимости», — подчеркнул Марат Жундубаев.

Почему дома дешевле рынка

Несмотря на это, стоимость жилья, по словам акима, остаётся ниже рыночной.

«Даже по себестоимости эти дома стоят дешевле рынка — от 28 до 32 миллионов тенге», — отметил он.

Интерес со стороны горожан высокий

По словам главы города, в акимат поступает большое количество обращений от жителей, желающих приобрести дома. Изначально право на покупку предоставлялось только очередникам, состоявшим на учёте до 1 июля.

Возможность расширить круг покупателей

После 1 июля, отметил аким, сформировался значительный пул желающих, которые в очереди не стоят. В связи с этим власти рассматривают возможность изменения подхода.

«Чтобы дома не простаивали, нужно дать возможность всему населению. Сегодня встал в очередь — и уже имеешь право именно на дом», — заявил Марат Жундубаев.

Цель — не допустить простоя жилья

Потенциальное расширение круга покупателей, по словам акима, позволит ускорить заселение домов и обеспечить более эффективное использование жилого фонда.

