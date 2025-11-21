Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Сената прокомментировал вопрос депутата Султанбека Макежанова по оптимизации бюджетных расходов.

Олжас Бектенов сообщил, что в рамках формирования бюджета на предстоящий трехлетний период базовые расходы были сокращены с 15% до 12%. При этом серьезная нагрузка на бюджет сохраняется в социальной сфере. По словам Премьер-министра, социальные пособия и различные меры поддержки составляют порядка 60% от общего объема государственного бюджета.

«У нас очень высокое бремя для бюджета заложено в социальной сфере. Социальные пособия, выплаты, различные меры социальной поддержки составляют порядка 60% государственного бюджета, если брать республиканский и местный бюджеты. В республиканском бюджете в течение долгого времени эти расходы составляли больше 40%. При формировании бюджета на трехлетку нам удалось эту цифру снизить до 38%. Но задел еще большой есть. Мы эту работу будем проводить. И я и другие члены правительства открыто об этом на всех площадках говорят. Понятно, что это не всем нравится. Но такая политика правительством будет проводиться. Социальную поддержку будут получать граждане, которые не имеют по различным объективным факторам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать, он должен работать. Государство его содержать не должно и не будет. Мы будем эту работу проводить и дальше», — отметил Олжас Бектенов.