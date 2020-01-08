ЖКХ: уборка снега идет в усиленном режиме

80 тысяч тонн снега- таков результат очистки города коммунальщиками за первую неделю года. Из-за того, что в начале января выпало больше половины от месячной нормы осадков, сотрудники ЖКХ перешли на усиленный режим работы, передает alau.kz

Всего за три первых дня января в Костанае выпало 12 миллиметров осадков. Это больше половины от месячной нормы, которая составляет 19 миллиметров.

Видео заснеженных улиц костанайцы присылают на WhatsApp в адрес нашей редакции и размещают в социальных сетях. В комментариях к постам делятся историями:

«Я сегодня чуть не сбил пешеход. Женщина метр с кепкой, а сугроб рядом под два метра. Хорошо успел посигналить»

«Сегодня бабулька возле магазина не знала, как перелезть на пешеходке через сугроб, ей помогли, а потом на остановке перед автобусом тоже еле забралась»

Тем не менее, именно эти снежные валы и свидетельствуют об активной работе ЖКХ. Все они образовались после грейдирования дороги. А это лишь первый этап очистки города.

«Есть определенный порядок очистки дорог. В первую очередь расчищаются дороги для движения общественного транспорта, конечные остановки, остановочные карманы, тротуары. Затем мы переходим на второстепенные улицы и проулки. Стараемся также заходить в проезды, которые соединяют дворы непосредственно с проезжей частью и точно также вычищать,»- объяснил Алексей Тарасов, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Но даже там, где прошли коммунальные службы, горожане не всегда довольны результатом. Им приходится повторно звонить в «iKomek». Вместе с такими звонками в центре набралось уже около 500 обращений по уборке снега. И это всего за неделю.

«Данные обращения поступают у нас со всего города, но преимущественно из микрорайона Северо-Западный и КСК. Повторное обращение к нам поступают в основном по причине того, что остается снежный вал. Также поступают обращения по открытым люкам. Во время механической уборки снега техника оставляет открытые люки. Мы незамедлительно реагируем на эти обращения,»- сообщил инспектор второй линии ситуационного центра «iKomek» Алишер Батырбеков.

Основные работы уборочной техники проходят ночью и к тому же в усиленном режиме. В это время пассажиропоток снижается, а производительность очистки растет. В итоге на улицах задействовано больше 100 единиц техники от 5 подрядчиков. В ЖКХ сообщили, что работы ведутся и днем. На проблемные участки выходят до 90 машин.

На сегодня силами коммунальщиков уже убрано 80 тысяч тонн снега. Его вывозят на 2 специальные площадки, которые расположены по улицам 40 лет Октября и Челябинской.