С 1 января 2026 года пенсии по возрасту и за выслугу лет в Казахстане проиндексируют на 10% в рамках закона о республиканском бюджете на 2026–2028 годы. Минимальная пенсия составит 69 049 тенге, передает Informburo.kz

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин пояснил, что такой рост не компенсирует инфляцию: на 2026 год прогноз по ценам заложен на уровне 9–11% (в среднем около 10%), а накопленная инфляция с начала 2025 года уже достигла 10,5%. По его словам, параметр индексации выбран исходя из возможностей бюджета.

«Мы заложили индексацию на 10% в соответствии с прогнозом по инфляции и бюджетными возможностями. Пересматривать размер пенсий в сторону увеличения не планируем», — отметил Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

В правительстве подчеркнули, что дополнительные решения возможны только при изменении макроэкономических условий и доходов бюджета.

Большая проверка казахстанских учителей после 40 000 фиктивных пенсионных взносов В Казахстане начались масштабные проверки в образовании и соцзащите из-за нарушений при начислении пенсионных взносов....

Жёсткий сигнал: прекращаем содержать тех, кто сам себя может обеспечить Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Сената прокомментировал вопрос депутата Султанбека Макежанова по оптимизации бюджетных...