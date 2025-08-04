По данным Миннацэкономики, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%, при этом рост цен на продукты питания составил 11,2%. Непродовольственные товары подорожали на 0,8% за месяц, платные услуги — на 14,9%, что чуть ниже июньских показателей, передаёт BAQ.KZ.

Что дешевеет, а что дорожает?

Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова сообщила, что по большинству наименований зафиксирована ценовая стабильность. Например, морковь подешевела на 9,1%, картофель — на 7,9%, лук — на 1,8%, рис — на 0,6%, яйца — на 0,1%. Цены на хлеб, макароны и молоко остались без изменений.

Однако не обошлось без сюрпризов: капуста подорожала сразу на 12,3% за месяц, куриное мясо — на 2,6%, говядина — на 1,4%, несмотря на меры стабилизации и поддержку со стороны государства.

Для сдерживания цен власти приняли ряд решений. Заместитель Премьер-Министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил активизировать сельскохозяйственные ярмарки в регионах и распорядился организовать «зелёные коридоры» на границах с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Это должно ускорить поставки плодоовощной продукции в Казахстан и увеличить предложение на внутреннем рынке.

Также подписан трёхсторонний меморандум с переработчиками масличных культур о сдерживании цен на подсолнечное масло. Аналогичные договорённости достигнуты с производителем соли «Аралтұз».

Минсельхоз реализует программы по субсидированию говядины: производители получают 175 тенге на каждый реализованный килограмм. Запущен механизм льготного кредитования под 5% годовых на приобретение племенного скота. Для стабилизации цен на крупы Продкорпорация готовит меморандум с переработчиками гречки и риса.

По словам чиновников, положительная динамика по сдерживанию цен наблюдается в Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Однако общее инфляционное давление на потребительскую корзину сохраняется.