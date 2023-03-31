Журналистам показали, где жил экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Резиденцию, где жил экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, показали местным журналистам, передает Tengrinews.kz.

Как известно, данная резиденция передана под нужды реабилитационного центра для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

31 марта костанайским журналистам показали, как выглядит здание, где жили и останавливались высокопоставленные лица. Костанайская резиденция расположена в восьми километрах от города.

На территории шесть корпусов, есть медпункт и своя котельная. Сейчас здесь работают два охранника и оператор котлов.

Ранее здесь проживал бывший аким региона Архимед Мухамбетов. В должности акима он проработал с 2015 по 2022 год.

В доме несколько спальных и уборных комнат.

Это место в доме напомнило жилище Гарри Поттера в одноименном фильме.

Ранее сообщалось, что резиденции Президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передадут на нужды детей. Позже в акиматах эту информацию подтвердили и сообщили, что будут действовать по поручению Президента.

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