Журналистам показали, где жил экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

tengrinews.kz
Резиденцию, где жил экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, показали местным журналистам, передает Tengrinews.kz.
Как известно, данная резиденция передана под нужды реабилитационного центра для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
31 марта костанайским журналистам показали, как выглядит здание, где жили и останавливались высокопоставленные лица. Костанайская резиденция расположена в восьми километрах от города.
На территории шесть корпусов, есть медпункт и своя котельная. Сейчас здесь работают два охранника и оператор котлов.
Ранее здесь проживал бывший аким региона Архимед Мухамбетов. В должности акима он проработал с 2015 по 2022 год.
В доме несколько спальных и уборных комнат.
Это место в доме напомнило жилище Гарри Поттера в одноименном фильме.
Ранее сообщалось, что резиденции Президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передадут на нужды детей. Позже в акиматах эту информацию подтвердили и сообщили, что будут действовать по поручению Президента.