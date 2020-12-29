Журналисты Алау выяснили во сколько обходится костанайцам новогодний стол

Приближается Новый год и костанайские хозяйки уже штурмуют магазины. Выходные для супермаркетов выдались бурные, но там уверены, что это было только начало и весь ажиотаж начинается только сегодня. Костанайцы скупают мясо, овощи, фрукты, кондитерские изделия, передает alau.kz

Новый год, пожалуй, один из самых затратных праздников. Именно в эту ночь на столе есть самые разные блюда, салаты, фрукты и другие закуски. Еды столько, что она, как правило, остается и на следующий день. Многие начинают готовить свой стол за несколько дней, а то и за неделю до праздника. Ведь не мало времени занимает покупка продуктов, а не только их приготовление. Эти выходные для многих супермаркетов города выдались тяжелыми, людей было много. Но в продавцы знают, что это только начало.

«Знаете, как правило, ажиотаж наступает в последние три дня и до этого особо не ощущается. Есть, конечно, рост продаж, но особо не ощущается, а вот именно перед, последние три дня люди как с ума сошли. Ну, я это как объясняю, может заранее не покупают, боятся, что съедят. Наверно так, а вот последние дни у нас огромные очереди и мы даже дополнительно ставим кассы, выводим кассиров, чтобы обслуживать покупателей без задержек», — рассказала коммерческий директор сети супермаркетов «Норма» Ирина Гнедова.

Увеличиваются не только продажи стандартных продуктов для приготовления новогодних блюд.

«В преддверии Нового года, конечно увеличилась продажа подарков, увеличилась продажа кондитерских изделий. Люди охотно покупают консервацию, колбасные изделия увеличились», — добавила Ирина Гнедова.

Салат «Оливье» на новогоднем столе по праву занимает, пожалуй, главное место. Ежегодно его готовят все хозяйки. Есть десятки способов его приготовления, естественно от ингредиентов зависит и итоговая стоимость.

Но разберем в качестве примера стандартный вариант салата и узнаем его стоимость, исходя из средних цен на продукты. И так, за 6 штук яиц мы отдадим 240 тенге, колбаса вареная примерно 300-400 грамм это еще 900 тенге, картофель 500 граммов 80 тенге, пару луковиц 50 тенге, огурцы консервированные 500 граммов 600 тенге, баночка зеленого горошка 380 тенге и средняя упаковка майонеза еще 250 тенге. И того наш новогодний оливье выходит в 2500 тенге.

Что же касается всего остального? Многие хозяйки уже знают, какие брать продукты, ведь для празднования Нового года готовят чаще традиционные для каждой семьи блюда.

«Чаще всего у нас, в принципе, одни и те же. Как правило, запекаем гуся, курицу, готовим различные салаты», — поделилась одна из покупательниц магазина.

Два горячих блюда, из которых чаще всего на столе есть пельмени или запеченный в духовке гусь. Средняя стоимость фарша для пельменей 1850 тенге, гусь сегодня стоит около 9000 тенге, салаты «оливье», «сельдь под шубой» (сельдь кстати для салата обойдется, где-то в 700 тенге), «винегрет», фрукты: яблоки за кг 600 тенге, мандарины — их стоимость варьируется от 400 до 1600 тенге, бананы кг 500 тенге, конфеты, торт. Если подсчитать затраты только на все это, то новогодний стол на семью из четырех человек выходит примерно на 26 тысяч тенге.

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