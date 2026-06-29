Журналисты Костанайской области получили государственные награды и новые квартиры

В преддверии Дня работников средств массовой информации в Костанайской области чествовали представителей журналистского сообщества. Лучшим сотрудникам региональных СМИ вручили государственные награды, благодарственные письма, а двум журналистам — ключи от новых квартир.
Особой награды удостоен журналист телерадиокомпании «Алау» Виталий Луговской. Уже 26 лет он работает в компании, из которых четверть века является автором и ведущим программы «Дело №». Еженедельно журналист рассказывает зрителям о наиболее резонансных уголовных делах, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях региона.
В канун профессионального праздника Министерство культуры и информации Республики Казахстан наградило Виталия Луговского нагрудным знаком «Отличник сферы информации» за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отечественной журналистики.
Сам журналист признается, что в профессию попал случайно — по объявлению, и о работе в СМИ раньше даже не задумывался.
По словам Виталия Луговского, работа журналиста требует постоянного поиска информации, общения с людьми и высокой ответственности, особенно когда речь идет о криминальной тематике.
В ходе торжественного мероприятия аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что сегодня в регионе зарегистрировано 118 средств массовой информации.
«Костанайская журналистика всегда отличалась высокой профессиональной культурой, глубоким пониманием региональной повестки и уважительным отношением к читателю, зрителю и слушателю. Мы гордимся тем, что труд журналистского сообщества получает высокое признание на республиканском уровне», — подчеркнул глава региона.
Одним из самых запоминающихся моментов церемонии стало вручение ключей от новых квартир двум журналистам. Благодаря поддержке Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева собственное жилье получили корреспондент газеты «Костанай таңы» Мурат Жунис, посвятивший профессии более 30 лет, и ответственный выпускающий редактор телеканала «Qostanai» Лязат Унайбекова.
Благодарственным письмом Министерства культуры и информации была также награждена ответственный редактор телекомпании «Алау» Мадина Бултаева. Несмотря на то, что по образованию она химик, в журналистике работает с 2003 года.
«Профессиональному журналисту прежде всего нужны смелость, честность и стремление постоянно искать новое. Очень важно уметь находить общий язык с людьми, понимать внутренний мир собеседника и точно передавать его точку зрения. Такие радостные моменты, конечно, придают сил и вдохновляют работать дальше», — отметила Мадина Бултаева.
Во время церемонии были отмечены и юбилеи региональных СМИ. В этом году 105-летие отмечает газета «Федоровские новости», 35-летие — телеканал «Qostanai», а радио «Рудный дауысы» исполнилось 30 лет. Руководителям коллективов также вручили благодарственные письма акима Костанайской области.
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