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Жуткая авария. Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП на трассе «Костанай-Аулиеколь». Об этом говорится в ответе на запрос alau.kz

Сегодня около 17.50 на 22 км автодороги «Костанай-Аулиеколь», возле поселка Талапкер, водитель автомашины «Toyota Camri» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.

В результате ДТП легковую автомашину отбросило с дальнейшим возгоранием. Водитель погиб, на месте ДТП.

Полиция по данному факту начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.

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