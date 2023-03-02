Волонтёры в ужасе. Мальчик просил разбудить мёртвого братика и забрать с собой

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Волонтёры пришли в дом пьющей семьи и увидели детский гробик, голодного 4-летнего ребёнка у гроба годовалого братика и пьяных взрослых. В доме полная разруха и не было еды, передает «Диапазон».

Волонтер Екатерина Голотина вместе с командой «Zello Poisk» вступились за 4-летнего малыша.

В Актобе еще в октябре к команде волонтеров «Zello Poisk» поступило первое сообщение об этой семье: маленькие дети живут с пьющими родителями и им грозит опасность.

– Мы приехали на место. Условия ужаснули. Родители, бабушка и дедушка оказались пьяными. На нас кинулись с лопатой. Мы вызвали полицию, скорую и органы опеки. Оказалось, что вызывают их туда не в первый раз. Двоих детей – им 8 месяцев и 4 года – кормила соседка. Дети были худые, с синевой под глазами, голодные. Мать сказала нам, что младший не ест смесь, а кормила она его водой с сахаром! При ней мы дали ребенку смесь, и малыш тут же присосался к ней, – рассказала Екатерина Голотина. – Старшего сына мама перебивала, не давала ему ответить на вопрос, голоден ли он. Мальчик все-таки признался нам, что не ел и хочет есть.

Худенький мальчик постоянно просил кушать. || Фото предоставила Екатерина ГОЛОТИНА

На тот момент детей забрали в «Умит», но там они были недолго. Как узнали волонтеры, детей вскоре вернули в семью, и семья переехала, не оставив адреса.

– Мы выяснили, что на днях младший ребенок в этой семье скончался. Мы нашли адрес, выехали к семье. Картина ужасная – за столом сидели двое окровавленных мужчин. Видимо, подрались. Мамаша с порезанной ладонью. Она нам сказала, что младший ребенок умер от пневмонии. Его гробик стоял в комнате. Голодный старший мальчик плакал. Мы вызвали все компетентные органы. Меня удивил тот факт, что даже после смерти малыша Вовы никто не обратил на семью внимания. Страшно представить, что бы было дальше, если бы мы не узнали и не вмешались в ситуацию. Когда мы стали его забирать из этого ада, он просил разбудить младшего братика и забрать с собой. Это невыносимо. В машине ребенок просил покушать. Сердце просто разрывается! Я не понимаю, куда смотрят компетентные органы, как можно оставлять детей в таком кошмаре.

Осенью волонтеры приезжали к этой семье. Мать говорила, что кормит ребенка водой с сахаром. Тогда младенец был еще жив.

Волонтеры возмущены, что даже похоронить ребенка у матери не было времени.

– Они все были пьяные, похороны перенесли на следующий день! Но и на следующий день ничего не изменилось, хоронили неравнодушные люди. На кладбище родителей не было.

Екатерина Голотина считает, что законы, защищающие детей, нужно менять.

– В начале этого года мы хоронили маленького Данила [напомним, мальчика искали в декабре, отец сообщил, что оставил малыша у подъезда. Через несколько дней нашли труп ребенка. – Ред.] Хотя был сигнал о синяках, можно было спасти ребенка. Теперь хоронят малыша, которому всего год! А ведь мы били тревогу еще в октябре, трагедии можно было избежать. Куда нужно обращаться, чтобы дети не умирали вот так? Не жили в голоде и холоде?! Возвращая детей в такие семьи, нужно следить за их жизнью. У нас нет слов, чтобы выразить всю свою боль.

Как сообщила руководитель отдела защиты прав детей, опеки, попечительства и специального образования Мира Нургалиева, 14 октября специалистами органов опеки и попечительства совместно с отделением полиции в дом ребенка «Умит» были помещены двое несовершеннолетних детей по причине безнадзорности со стороны матери.

Отец детей подал заявление в органы опеки и попечительства о возврате детей.

20 октября заявление рассмотрели на опекунском совете, документы проверили и решением опекунского совета детей возвратили отцу.

– После происшествия 25 февраля отделом полиции №3 ребенок 2018 года рождения был помещен в центр поддержки детей «Аяла». Вопрос о лишении отца несовершеннолетнего ребенка родительских прав будет рассмотрен комиссией по защите прав несовершеннолетних детей при акиме города Актобе, – сообщила Мира Нургалиева.

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