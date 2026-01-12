Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности в зимний период на фоне ухудшения погодных условий.

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан рекомендуют внимательно следить за штормовыми предупреждениями и воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятной погоде. Жителям сельской местности советуют отказаться от длительных пеших прогулок в условиях резкого ухудшения погоды.

Ведомство сообщает, что информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог осуществляется через доведение штормовых предупреждений, СМС-рассылки, а также посредством интернет-ресурсов и социальных сетей.

Отдельное внимание МЧС обращает на повышенную опасность выхода на неокрепший лед в зимний период. Казахстанцев настоятельно просят строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники. В регионах страны развернуты 1 681 пункт обогрева, кроме того, 40 трассовых медико-спасательных пунктов МЧС будут использоваться в качестве пунктов обогрева.