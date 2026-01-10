В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в ночное время на западе и севере региона пройдёт снег, возможны низовая метель и гололёд.
Днём ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололёд, при этом на севере и востоке области прогнозируется сильный снег. На западе и севере области местами ожидается туман.
Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, скоростью 9–14 м/с. Днём на севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на севере области — до 18 мороза, на юге — около 5 градусов мороза. Днём ожидается 5–10 градусов мороза, на юге области — до 0 градусов.
В Костанай прогнозируется облачная погода. Утром и днём ожидается снег, метель и гололёд, также возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 13–15 градусов мороза, днём — 6–8 градусов мороза.
Аграрии предупреждают о будущем дефиците моркови в Казахстане
Лизинг вместо пенсии: почему эксперты призывают не спешить с новой мерой
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.