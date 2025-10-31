Осеннее тепло сменит зима: антициклон отступает, на страну выходит северный циклон. По мере продвижения холодных воздушных масс через территорию РК дожди будут переходить в снег практически повсеместно.
Уже с 4 ноября в северных и восточных областях ожидаются снегопады, местами сильный снег, порывы ветра, метель и гололёд. Температура воздуха пойдёт на понижение: ночью –5…–13 °C , днём –3…–11 °C.
Холодная волна затронет и юг страны. После ожидаемых 4 ноября интенсивных осадков (дождь и мокрый снег) установится похолодание: ночью 0…–13 °C, днём лишь 0…+5 °C.
Жителям и гостям регионов рекомендуют учитывать ухудшение погоды при планировании поездок, переходить на зимние шины, соблюдать дистанцию и скоростной режим, остерегаться гололёда и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями во время усиления ветра. Коммунальным службам и дорожникам советуют быть готовыми к снегоборьбе и обработке покрытий противогололёдными материалами.
